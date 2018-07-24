Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 14:07

Kavurucu sıcaklardan bunalanlar kendilerini denize attı

Hava sıcaklığının 33 dereceyi gösterdiği Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan tatilciler serinlemek için plajlara akın etti.

Kavurucu sıcaklardan bunalanlar kendilerini denize attı

24 Temmuz 2018 14:07

Denizin ve güneşin tadını çıkaran turistler renkli görüntüler oluşturdu.


Alanya’da tatil yapanlar sıcak yaz günlerinin etkisini azaltmak için denize akın ediyor. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29.6, nem oranının ise yüzde 65 derece ölçüldüğü ilçede, dünyaca ünlü Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajları renkli görüntülere sahne oldu. Sahilleri dolduran tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlenerek kitap okumayı tercih etti. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç