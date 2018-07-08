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08 Temmuz 2018 15:23

Kavurucu sıcaktan bunalanlar sahile indi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaz sıcaklarından bunalan tatilciler ve turistler, serinlemek için plajları doldurdu.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar sahile indi

08 Temmuz 2018 15:23

Sıcaklığın 32 dereceyi gösterdiği ilçede turistler güneşin ve denizin keyfini çıkardı.


ANTALYA’nın Alanya İlçesi’nde yaz sıcaklarından bunalan tatilciler ve turistler, serinlemek için plajları doldurdu.


Alanya’da tatil yapanlar sıcak yaz günlerinin etkisini azaltmak için denize akın ediyor. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 66 derece ölçüldüğü ilçede, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajları renkli görüntülere sahne oldu. Sahilleri dolduran tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkardı. Bazı turistler denize girip serinlerken, bazıları da şezlonglarda ve kumsalda güneşlendi. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini söyledi.




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