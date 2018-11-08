Kayalıklara düşen Fransız yamaç paraşütçüsüne nefes kesen kurtarma operasyonu

Kurtarma çalışmasında AFAD, UMKE, 112, Kemer Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalaman Üs Komutanlığı ile Olimpos Teleferik görevlileri ve kazazedenin arkadaşları büyük çaba gösterdi.

Ekstrem sporlara meraklı 2 arkadaşıyla birlikte Antalya'nın Kemer ilçesine gelen Fransa vatandaşı Fabien Pequiot (42) 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na teleferikle çıktıktan sonra saat 14.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Kilometrelerce havada asılı kalarak Tekirova sahiline iniş yapmayı planlayan paraşütçü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bin 500 metre aşağıda kayalık alana düştü.

Düşme sırasında kalça kemiği, kolu ve kaburgalarında kırıklar oluşan Fabien Pequiot'a ilk ulaşan, Olimpos Teleferik görevlileri oldu. Kazazedenin durumunu tespit eden görevlilerin haber vermesi üzerine AFAD ve UMKE ekipleri Antalya'dan yola çıktı. Kemer'deki 112 acil servis sağlık ekibi de teleferik alt istasyona gelerek müdahale ve nakil için bekletildi.

Fransız Fabien Pequiot'un yanına ulaşmak için teleferikle çıkan AFAD ve UMKE ekipleri, yaralının yanında bulunan görevlilerden aldığı bilgi doğrultusunda gerekli teçhizatı yanlarına alarak jandarma ile birlikte harekete geçti. Sarp kayalıklarla mücadele ederek yaklaşık 2 saatte yaralının yanına ulaşan ekipler, Fabien Pequiot'u sedyeye sabitlerken Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter istedi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kurtarma helikopteri, atılan işaret fişeğiyle belirlenen kaza bölgesine, değişken hava akımları nedeniyle yaklaşık 1 saat mücadele vermesine rağmen yaklaşamadı.

Havanın kararmasıyla soğuyan hava sebebiyle kurtarma operasyonu riske girdi. Bunun üzerine tüm görevliler yaralıyı kurtarmaya daha elverişli bir noktaya taşımak için harekete geçti. Yaralının arkadaşlarının da katıldığı çalışmalar devam ederken, kuvvetli ve değişken hava akımlarında görev yapabilecek bir helikopter için silahlı kuvvetlerden yardım istendi. Bunun üzerine Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından havalanan bir Sikorsky helikopter ve kurtarma ekibi olay yerine gelerek yaralı turisti bulunduğu yerden alarak Antalya'ya götürdü.