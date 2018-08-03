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03 Ağustos 2018 11:16

Kayalıklarda mahsur kalan yaralı film gibi operasyonla kurtarıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde dağlık alanda düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı kayalıklardan helikopterli sahil güvenliğin filmleri aratmayan çalışmasıyla kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan yaralı film gibi operasyonla kurtarıldı

03 Ağustos 2018 11:16


Serik ilçesi Akbaş Göleti yakınlarında yürüyüş yapan 36 yaşındaki Mehmet Kahya, kayalık bölgeden düşerek yaralandı. Kahya, cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerine yardım çağrısında bulundu. Yaralının bulunduğu bölgeye karadan ambulansla ulaşamayan ekipler, UMKE ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından destek istedi. Dağlık alana helikopterle ulaşan UMKE ve sahil güvenlik ekipleri, Mehmet Kahya’nın bulunduğu bölgeye, kafes sedye indirdi.


İki uzman ekip tarafından önce sağ ayağı bulunduğu yerde tedavi edilen Mehmet Kahya, daha sonra sedyeye alındı. Helikoptere çekilen Mehmet Kahya, karşısındaki ekiplere uzun süre mutluluktan gülümsedi. Helikopterle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç adamın, sağ bacak uyluk kemiği bölgesinde açık kırık ve vücudunun çeşitli bölgelerinde düşmeye bağlı yaralanmalar olduğu öğrenildi.


Ayrıca helikopterle gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında, Mehmet Kahya’nın yerinin tespiti, ekiplerin yaralının yanına inmesi, şahsı helikoptere alması ve hastaneye götürmesi görüntülendi.




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