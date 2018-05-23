Genç adam gözden kaybolurken kadın çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Mustafa Tekin isimli genç, düştüğü yerden 6 metre ilerde bulundu ancak kurtarılamadı. Gencin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.Irmakta dört gün önce kaybolan Samet Durmuş Vurkun’un arama çalışmaları sebebiyle su debisinin düşürüldüğü, arama çalışmaları sonlandırılınca yeniden su bırakılması sebebiyle suyun yükseldiği öğrenildi.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız arkadaşı Ş.Y. ile birlikte Ulukapı Mahallesi Priz Mevkiine giden ve Manavgat ırmağının hemen kenarında bulunan kayalıklarda sohbete dalan Mustafa Tekin ,Manavgat ırmağında su seviyesinin yükselmesi sonucu kayalıkta mahsur kaldı. Kız arkadaşının yüzme bilmemesi nedeniyle yardım getirmek amacıyla kayalıklarda yürüyerek kıyıya çıkmak isteyen Tekin, ayağının kayması sonucu suya düştü. Girdaba kapılan Tekin bir anda suda kayboldu. Kız arkadaşı Ş.Y. ise çevreden yetişenler tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

Ş.Y.’nin erkek arkadaşının boğulduğunu söylemesi üzerine 112’ye haber verilirken itfaiye ve 112 sağlık ekibi olay yerine geldi. Yaklaşık 1 saat sonra Manavgat ırmağında geçtiğimiz günlerde kaybolan ve halen bulunamayan Samet Durmuş Vurkun isimli çocuğu arama çalışmaları nedeniyle Manavgat’ta bulunan Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı Dalgıçları olay yerine gelerek Mustafa Tekin’i aramaya başladı. Tekin’in cansız bedeni kayalıklardan 5-6 metre aşağıda bulundu. Ailesi ve yakınlarının feryatları arasında Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ailesi ve arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesinde sinir krizleri geçirirken, Tekin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Manavgat ırmağında kaybolan Samet Durmuş Vurkun’u arama çalışmaları nedeniyle arama yapıldığı saatlerde Manavgat ve Oymapınar Barajlarından su kesintisi yapıldığı için su seviyesinin oldukça düştüğü, çalışmanın ardından su bırakılması nedeniyle de aniden yükseldiği ve Mustafa Tekin ve kız arkadaşının kayalıkta mahsur kaldığı bildirildi.