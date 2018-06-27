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27 Haziran 2018 18:10

Kaybolan Metin Kor’un eşi: “Köpekler belirli bir alanın dışına çıkmıyorlar”

Antalya’ya tatil için gelen müzisyen Metin Kor’un eşi Evin Doğan Kor, alanda arama yapan köpeklerin bir bölgeye kadar eşinin kokusunu alabildiğini belirterek, “Metin’in çıplak ayakla gidilebileceği her yer karış karış arandı.

Kaybolan Metin Kor’un eşi: “Köpekler belirli bir alanın dışına çıkmıyorlar”

27 Haziran 2018 18:10

Metin yürümüş olsa köpekler takip eder, dolayısıyla bize köpek uzmanının söylediği şey; buradan bir arabaya gönderilirse ancak köpekler kokuyu alamaz" dedi. Yaklaşık 6 gündür kayıp olan Kor’u bulmak için bölgede AFAD, AKUT ve jandarma timleri çalışmalarını sürdürüyor.


İstanbul’da müzisyenlik yapan 43 yaşındaki Metin Kor, tatil için 20 Haziran günü Antalya’nın Kaş ilçesine geldi. Tek başına geldiği Kaş ilçesinde 1 gün konakladıktan sonra 21 Haziran günü 06 KA 1279 plakalı aracıyla, çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası’na geçti. Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller’deki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve eşi Evin Doğan Kor’la mesajlaşan müzisyenden 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamadı.


Kor’un kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen AKUT, AFAD ve jandarma ekipleri özel köpeklerle arama çalışmalarına başladı. 4 gündür süren arama çalışmalarında Metin Kor’a rastlanamazken, kamp yaptığı bölgede tüm eşyalarının yerinde durduğu görüldü.



“Köpekler belirli alanın dışına çıkmıyor”


Eşinin kaçırıldığı şüphesi üzerinde duran Evin Doğan Kor, bölgedeki arama köpeklerinin belirli bir bölgenin dışına çıkmadığına işaret etti. Genç kadın şunları söyledi:


“Günlerdir arıyoruz. Araba orada, cüzdan orada, anahtar orada. Bütün kıyafetler hepsi çadırın içerisinde. Çıplak ayakla nereye gidebilir? Metin’in çıplak ayakla gidilebileceği her yer karış karış arandı. Onun kaçırılma vakası net. Çünkü köpekler belirli bir alanın dışarısına çıkmıyorlar. Metin yürümüş olsa köpekler takip eder, dolayısıyla bize köpek uzmanının söylediği şey; ’Buradan bir arabaya gönderilirse ancak köpekler kokuyu alamaz’ oldu. Dolayısıyla bunu kimin yaptığını, neden yapacağını tahmin edemiyoruz. Beynimiz durmuş durumda.”




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