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30 Haziran 2018 15:25

Kaybolan müzisyen Metin Kor bulundu

Antalya’da kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor’un kamp yaptığı alana uzak bir bölgede AKUT ekipleri tarafından bulunduğu bildirildi.

Kaybolan müzisyen Metin Kor bulundu

30 Haziran 2018 15:25

Müjdeli haberi veren müzisyenin ağabeyi Kemal Kor, “Şuan onun olduğu bölgeye doğru gidiyoruz. O bölgeden umudumuzu kesmiştik ama şuan çok sevinçliyiz” dedi.


İstanbul’dan 20 Haziran’da geldiği Kaş’ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve kendisinden haber alınamayan Metin Kor’un (43) bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7’inci gününde güzel haber geldi. Arazide arama faaliyetlerine son verilmesinin ardından AKUT ve gönüllü dağcılar bölgede çalışmalarını sürdürürken, Kor’a ulaşıldı.


AKUT ekipleri tarafından kardeşinin bulunduğunu söyleyen ağabey Kemal Kor, “Şuan çok sevinçliyiz. O bölgeden umudumu kestiğim için ormanlık alanda arıyorduk. AKUT ekipleri kamp yaptığı yerin yukarı bölgesinde bulmuş sağ salim. Şu anda o bölgeye doğru gidiyoruz ve çok sevinçliyiz” dedi.



Metin Kor kimdir?


1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen müzisyen Metin Kor, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü’nde üniversite eğimi aldı. Sosyal medyada birçok klip ve şarkıları yer alan Metin Kor, "En güzel Sensin", "Mavi", "Senmişim", "Üzüm Güzeli" gibi şarkılarıyla tanınıyor. Kor, sanat dışında yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyor.




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