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12 Eylül 2017 12:53

Kaydettiği mutlu kareler acısı oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan adam, katıldığı Türk Gecesi’nde halay çekerken fenalaşıp hayatını kaybetti.

Kaydettiği mutlu kareler acısı oldu

12 Eylül 2017 12:53

Bu sırada cep telefonuyla çekim yapan karısı, eşinin ölüm anını saniye saniye kaydetti.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde devlet hastanesinin röntgen bölümü sorumlusu bir çocuk babası Hilmi Turan, eşi Gülay Turan ile birlikte tatil için 5 gün önce Manavgat’ta bir otele geldi. Turan çifti tatillerinin son gecesinde havuz başında düzenlenen Türk Gecesi eğlencesine katıldı. Otel müşterilerinin oluşturduğu halay dairesine girerek Şeyh Şamil oynayan Turan, ikinci kez halaya katıldığı anda biranda fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada cep telefonuyla çekim yapan Gülay Turan, olayı saniye saniye kaydetti.


Başı beton zemine çarpan Hilmi Turan’a ilk müdahale tatilciler arasında bulunan bir doktor ve hemşire tarafından yapıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Turan’ın, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Yakınları tarafından morgdan alınan Turan’ın cansız bedeni defnedilmek üzere Bursa’ya götürüldü.




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