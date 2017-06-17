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17 Haziran 2017 16:43

Kayınvalide ve baldız cinayetine ceza yağdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl işlenen kayınvalide ve baldız cinayeti davası sonuçlandı.

Kayınvalide ve baldız cinayetine ceza yağdı

17 Haziran 2017 16:43

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Kadir Gülçelik’i 5 yaşındaki baldızını öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, kayınvalidesini öldürmekten müebbet, kayınpederi ve baldızını tehditten 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.


Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tasarlayarak öldürme, çocuğu veya beden bakımından kendini savunmayacak kişiyi öldürme ve tehdit suçlarından tutuklu sanık Kadir Gülçelik’in yanı sıra şikayetçi olan aile üyeleri, tarafların avukatları ve yakınları katıldı.


Kadir Gülçelik ve avukatı olayın tasarlayarak gerçekleştirilmediğini, tahrik sonucu meydana geldiğini belirterek beraatını isterken, Şükran (45) ve Zeynep Kader Gülçelik’in yakınları ve avukatları Sema Tülü Yıldırım, her iki cinayetin de tasarlanarak işlendiğini, zanlının asıl amacının uzun süredir tehdit ettiği ailenin tüm bireylerini öldürmek olduğunu belirterek her iki cinayet ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet talep etti.


Mahkeme, Kadir Gülçelik’e kayınvalidesi Şükran Gülçelik ile ilgili kasten adam öldürmek suçundan TCK’nın 81. maddesine göre müebbet, 5 yaşındaki Zeynep Kader Gülçelik ile ilgili çocuk olmasından dolayı TCK’nın 82. maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Ali Gülçelik ve olay yerinden kaçarak ölmekten kurtulan baldızı Ayşe Gülçelik’i tehditten dolayı da 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sürecinde zanlının pişmanlık içeren herhangi bir sözüne rastlanmaması nedeniyle cezalarda herhangi bir indirime gerek duyulmadı.


Şükran Gülçelik ve Zeynep Kader Gülçelik’in ailesi ve yakınları adaletin yerini bulduğunu belirtirken kısa bir açıklama yapan müştekilerin avukatı Sema Tülü Yıldırım, "Kadir Gülçelik her iki cinayeti de tasarlayarak işlemiştir. Manavgat’tan 2 tüfek ile köye gelmesi ve olayı gerçekleştirmesi bunun en açık göstergesidir. Sanık işlediği cinayetlerden hiçbir pişmanlık duymazken, olayın ardından arkadaşlarını ve yakınlarını arayarak helallik isteyecek kadar da bilinci yerindedir. Biz Şükran Gülçelik cinayetinden de tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediyoruz. Temyiz hakkımızı kullanacağız. Yine de adaletin yerini bulmuş olması müştekilerimin acısını bir nebze azaltmaktadır" dedi.



Kayınvalidesi ve 5 yaşındaki baldızını öldürmüştü


11 Temmuz 2016 tarihinde Gündoğmuş Çiçekoluk Mahallesi’ne giden Kadir Gülçelik (30) eşiyle arasının açılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi ve aynı zamanda amcasının eşi olan Şükran Gülçelik (45) ile 5 yaşındaki baldızı Zeynep Kader Gülçelik’i Çiçekoluk Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre dışındaki Pelitlidöşek mevkisindeki keçi ağılında yanında getirdiği otomatik tüfek ve tek kırma av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, olay yerinde bulunan Şükran Gülçelik’in diğer kızı Ayşe Gülçelik kaçarak köylülere haber vermişti.


Olayın ardından kaçan Kadir Gülçelik, olayın işlendiği yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Kumluk mevkiinde kullandığı silahlar ve 5 fişekle jandarma ekiplerince yakalanmıştı.




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