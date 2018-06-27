Kayıp adamın cesedi 76 gün sonra bulundu

Balık avlayan 2 genç tarafından cesedi bulunan Hasan Karagöz’ün bedeninin parçalanmadığı, kolundaki saatinin ise hala çalışır durumda olduğu bildirildi. Yaşlı adamın ablasının da 61 yıl önce kaybolduğu ve 6 ay sonra aynı çayda cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Gündoğmuş Kalecik Mahallesi’nde yaşayan ve 14 Nisan Cumartesi günü Kalecik Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden 76 gündür haber alınamayan 75 yaşındaki Hasan Karaöz’ün cansız bedeni bulundu.

Gündoğmuş Saburlar Mahallesi’nde Alara Çayı’nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Hasan Karagöz’ün çocukları cesedin babalarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerine gelen Antalya İHH Arama-Kurtarma ve JAK Jandarma Arama Kurtarma ekipleri Hasan Karagöz’ün cansız bedenini Alara Çayı’ndan çıkardıktan sonra güç arazi şartlarında 3 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından yola çıkardı.

Cenaze aracına konularak Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Hasan Karagöz’ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hasan Karagöz’ün kolunda bulunan ve hala çalışır durumdaki saati oğlu Mehmet Karagöz’e teslim edildi. Babalarının cenazesini bulmanın acılarını biraz olsun hafiflettiğini belirten Mehmet Karagöz "Babam halam ile aynı kaderi paylaştı. Babam 12 yaşındayken çok sevdiği Dudu ablası kaybolmuş, cansız bedeni 6 ay sonra Alara Çayı’nda bulunmuş. Mezarı da Alara Çayı’nın hemen kenarında. Babam ablasını o kadar çok seviyormuş ki ilk kızına ablasının ismi olan Dudu ismini koydu. Dudu ablam evlenip evden ayrıldığında babam günlerce ağlayıp durdu. Ablası gibi kendisi de Alara Çayı’nda bulundu" dedi.