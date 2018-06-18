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18 Haziran 2018 14:46

Kayıp çiftçinin cesedi 30 metrelik uçurumda bulundu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Ramazan Bayramının ilk günü kaybolan çiftçinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Kayıp çiftçinin cesedi 30 metrelik uçurumda bulundu

18 Haziran 2018 14:46


Edinilen bilgiye göre, Kumluca’ya bağlı Karacaören Mahallesi İnlice mevkiinde oturan çiftçi 74 yaşındaki Emin Gemici, cuma günü bayramı namaz için sabah saat 05.00 sıralarında evinden el feneriyle camiye gitmek için yola çıktı. Daha sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ailesi durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Emin Gemici’nin bulunması için çalışma başlattı. 3 gündür süren arama çalışmalarının ardından Gemici’nin cesedi İnlice mevki ile İncirağacı mevkii arasında bulunan 30 metrelik uçurumda bulundu. AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından uçurumdan çıkartılan Gemici’nin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.




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