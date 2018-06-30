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30 Haziran 2018 12:41

Kayıp kızdan 10 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Kepez ilçesinde 10 gün önce kaybolan 28 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

Kayıp kızdan 10 gündür haber alınamıyor

30 Haziran 2018 12:41


Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde evlerinde tek başına otururken kapıyı kilitleyerek dışarı çıkan 28 yaşındaki İlknur Atik, bir daha dönmedi. Akşam iş çıkışı eve geldiğinde kızının evde olmadığını öğrenen baba Mehmet Atik, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatılan genç kızın psikolojik problemleri olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi. Baba Atik, kızının bir an önce bulunarak kendisine teslim edilmesini istedi.




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