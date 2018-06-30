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30 Haziran 2018 16:11

Kayıp müzisyenin cesedi 8 metrelik kayalıkların dibinde bulundu

Antalya’da müzisyen Metin Kor’un cesedi kaybolduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Subaşı Yaylası’nda bir kayanın dibinde bulundu.

Kayıp müzisyenin cesedi 8 metrelik kayalıkların dibinde bulundu

30 Haziran 2018 16:11

Kor’un 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.


İstanbul’dan 20 Haziran’da geldiği Kaş’ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor’dan (43) bir daha haber alınamadı. Kor’un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7’nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası’nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Metin Kor’a ait olduğu kesinleşti.


Kor’un bir kayanın dibinde bulunduğu ve 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.




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