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27 Kasım 2017 17:29

Kayıp şahıstan 17 aydır haber alınamıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı otelden eve gitmek için çıkan şahıstan 17 aydır haber alınamıyor.

Kayıp şahıstan 17 aydır haber alınamıyor

27 Kasım 2017 17:29


Geçen sene 29 Haziran’da Kestel Mahallesi’ndeki çalıştığı otelden eve gitmek için ayrılan Veli Karakuş’tan (30), bir daha haber alınamadı. Bulmak için gidebileceği her yeri arayan ve sosyal medyadan ilanlar veren ailesi oğullarını bulamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Oğullarının hayatından endişe eden ailesi, “Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Eğer oğlumuz bizi duyuyorsa, ona bir an önce kavuşmayı bekliyoruz" dedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Alanya İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yoğun arama çalışması başlattı.


Birçok kişinin ifadesine başvuran ve deliller toplayan ekipler, bugüne kadar yapılan çalışmalardan bir sonuç alamadı. Polis her yerde Karakuş’un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.




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