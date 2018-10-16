Kaymakam Alpaslan, Okul Müdürleriyle buluştu

Antalya'nın Akseki ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı sene başı müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Gündoğmuş Kaymakamı ve Akseki Kaymakam vekili Hasan Hüseyin Alpaslan, aylık olarak düzenlenen toplantılar kapsamında ilçede görev yapan okul müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda, Akseki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda birinci dönem eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi ile ikinci dönem eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Kaymakam Alpaslan, "İlçedeki öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve zinde yaşamlarının olması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri ve özellikle kimsesiz çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz" dedi.