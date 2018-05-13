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13 Mayıs 2018 10:26

Kaymakam Arısoy, Zeytinyağıyla yapılan iftar yemeklerini inceledi

Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla soğuk sıkma zeytinyağıyla pişirilen iftar yemeklerinin hazırlanışını yerinde inceledi.

Kaymakam Arısoy, Zeytinyağıyla yapılan iftar yemeklerini inceledi

13 Mayıs 2018 10:26


Muratpaşa Belediyesi, 16 Mayıs Çarşamba ilk iftar sofrasının kurulacağı 11 ayın Sultanı Ramazan hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Sıcak hava koşulları ve uzun oruç sürelerini dikkate alan Muratpaşa Belediyesi, daha hafif iftar yemekleri için Başkan Uysal’ın talimatıyla iftar yemeklerinde soğuk sıkma zeytinyağı kullanacak. Muratpaşa Belediyesi Aşevi, Ramazan ayı boyunca kentin 25 farklı noktasında kuracağı toplam 60 bin kişilik iftar sofraları için bin 620 litre zeytinyağı alımı yaptı. Mercimek çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı ve irmik tatlısından oluşan menünün zeytinyağıyla hazırlanmasına ilişkin deneme pişirmeleri de tamamlandı.


Kaymakam Arısoy ve beraberindeki heyet de Aşevi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Muzaffer Türe tarafından karşılanan Kaymakam Arısoy, hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.




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