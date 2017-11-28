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28 Kasım 2017 10:01

Kaymakam Cantürk’e DÖGEM’in çalışmaları anlatıldı

Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk’e Döşemealtı Belediyesi Gençlik Meclisi’nin (DÖGEM) çalışmaları anlatıldı.

Kaymakam Cantürk’e DÖGEM’in çalışmaları anlatıldı

28 Kasım 2017 10:01


Döşemealtı Belediyesi Gençlik Meclisi (DÖGEM) üyeleri, Proje Danışmanı Murat Dinç ve Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar ile birlikte Kaymakam Cengiz Cantürk’ü ziyaret ettiler. Kaymakam Cantürk, makam odasında ağırladığı DÖGEM üyelerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alırken, “Bu proje gençlerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlamış, ayrıca kendilerini çok iyi ifade edip ilçemizi de en iyi şekilde tanıtıyorlar. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.


Proje danışmanı Murat Dinç, “Döşemealtı sınırları içerisinde yaşayan 14-25 yaş arası gençlerin yerelde yönetim sürecine dahil olmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ruhuna uygun hayata geçirilen proje kapsamında gençler, kişisel sosyal ve mesleki gelişim seminerlerine katılıyorlar. Ayrıca tüm genç vekiller AB projesi yazma eğitimi alıyor ve birçoğu da Erasmus programları kapsamında yurt dışına giderek yaşıtlarıyla ortak çalışmalar yapıyor” dedi.




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