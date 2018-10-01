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Kaymakam Çimşit, görevine başladı

Antalya’nın Korkuteli Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, görevine başladı.

Antalya'nın Korkuteli Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle Erol Tanrıkulu'nun Afyonkarahisar'ın Çay Kaymakamlığına atanmasının ardından Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamlığından Korkuteli Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, görevine başladı. Kaymakam Ömer Çimşit, “Ülkemizin her köşesi çok güzel. 2001 yılından bu yana sürdürdüğüm kaymakamlık görevinde 5 yerim olarak Korkuteli ilçesine atandım. Daha önceki kaymakam arkadaşlarımın başlattığı projeleri devam ettireceğim. Korkuteli'nin gelişmesi konusunda hizmet vermek için bu gelişimde benimde katkım olunması için ne gerekiyorsa sunmaya çalışacağım” dedi.

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