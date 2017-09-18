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18 Eylül 2017 15:24

Kaymakam Günlü Manavgat’a veda etti

Kaymakamlar Kararnamesi ile İstanbul Bakırköy Kaymakamlığına atanan Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, kente veda etti.

Kaymakam Günlü Manavgat’a veda etti

18 Eylül 2017 15:24


İstanbul Bakırköy Kaymakamlığına atanan Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgatlılarla vedalaştı. Garnizon Komutanı Albay Enver Sungur, Manavgat Belediye Başkan Şükrü Sözen ve vatandaşların hazır bulunduğu törende Kaymakam Nazmi Günlü, vedalaşarak helallik istedi. Törende, Kaymakam Günlü’ye Akdeniz Üniversitesi MATSO Turizm Fakültesi ve Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından da çiçek takdim edildi.


Kaymakam Günlü, “Manavgat’ta görev yapmanın, Manavgat’a ve Manavgatlıya hizmet etmenin onurunu yaşadım ve bu onuru ömür boyu taşıyacağım. Manavgat ve Manavgatlılarla gönül bağımız ve irtibatımız kopmayacak. Bundan sonra bulunduğumuz her yerde bir hemşehrinizin, bir Manavgat gönüllüsünün ve kapınızın olduğunu lütfen unutmayınız” dedi.


Kaymakam Günlü, daha sonra tek tek vedalaşarak ketten ayrıldı.




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