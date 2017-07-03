Kaymakam Şimşek’ten dürüst pazarcıya plaket

Serik’in Belek Mahallesi’nde kurulan Turizm Pazarı’nda Rus turiste ait bulduğu içinde 783 dolar, 7 bin 10 ruble parası, kredi kartları ve pasaport bulunan cüzdanı araştırarak sahibine teslim eden pazarcı esnafı Hasan Gümüştaş’ı makamında ağırlayan Kaymakam Haluk Şimşek, dürüst esnafı örnek davranışından dolayı plaketle onurlandırdı. Serik Pazarcılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Erdal Çam’ın da hazır bulunduğu kabulde Kaymakam Şimşek, “Serik’imizin insanımızın esnafımızın yapısı budur. Bütün Türkiye’nin dünyanın bunu bilmesi gerekir. Serik’te böyle güzel bir davranışın olması bizi gururlandırdı. Bu duyarlı davranışından dolayı esnafımızı ve Pazarcılar Odası Başkanını kutluyorum” dedi. Pazarcı esnafı Hasan Gümüştaş ise “Bu vicdani bir mesele, biz böyle yetiştik atalarımızdan böyle gördük. Haram para huzur getirmiyor. Cüzdanı tezgahın üzerinde bulduk, içindeki kimlik ve pasaporttan 3-4 saatte tespit ettik kaldığı otelde ulaştık Natalia Hanım’a teslim ettik” dedi.