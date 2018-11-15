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Kaymakam Yiğit: “Kaybedilen her çocuk, ülkemiz için büyük bir kayıptır”

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu, her kaybedilen çocuğun ülkemiz için büyük bir kayıp olduğunun bilincinde olalım” dedi.


Manavgat Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurul toplantısı Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yiğit, çocuk konusunun çok hassas bir konu olduğunu, çocuk konusunda yapılan işlemlerin aksatılmaması gerektiğine dikkat çekti. Yiğit, “çocuklarla ilgili işlenen suçlarda belli dönemlerde özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinin suç oranlarında artışları gözlenmektedir. Tüm çalışmalarda amacın öncelikle çocuk üzerindeki risk faktörlerinin istenmeyen sonuçlar oluşmadan fark edilip bertaraf edilmesi, riskin gerçekleştiği durumlarda erken ve etkin müdahalelerin gerçekleştirilerek çocuğun suç mağduru olmasının veya suça sürüklenmesinin önüne geçilmesi için tüm kuruluş üyelerinin işbirliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu, her kaybedilen çocuğun ülkemiz için büyük bir kayıp olduğunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım” dedi.


Toplantıda, Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarını uygulayan ve uygulanmasında destek sağlayan kurul üyelerinin 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihleri arasında çocuk koruma alanında yapılan işlemler ve sayısal verileri değerlendirildi.

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