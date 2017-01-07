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07 Ocak 2017 19:14

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı

Kayserispor, Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı

07 Ocak 2017 19:14

Kayserispor, yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.
Antalya Belek’de kamp hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı takım, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci idmanını yaptı.
Kayseri ekibi ilk yarıda sergilenen kötü performansın izlerini silmek adına ikinci yarı öncesi kamp hazırlıklarında tempoyu artırdı. Yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ikinci çalışmalarını yapan Kayserispor’un akşam idmanı düz koşuyla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde hıza dayalı pas ve şut çalışması yapılırken, idman çift kale maç ile sona erdi.



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