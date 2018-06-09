Kaza kurbanı gıda mühendisi gözyaşları arasında toprağa verildi

Sabah saatlerinde Korkuteli Devlet Hastanesi morgundan alınan Ziraat Mühendisi Okan Haluk Çalışkan (32) ve nişanlısı Gıda Mühendisi Serap Tek’in (27) cenazeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracına konuldu. Gıda Mühendisi Serap Tek için Bozova Mahallesi’nde baba ocağında okunan duanın ardından mahalle camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Tek’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Antalya İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, Burdur eski Milletvekili Ramazan Kerim Özkan, Gıda Mühendisi Serap Tek’in mesai arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Genç kızın nişanlısı Okan Haluk Çalışan’ın cenazesi ise nakil aracıyla Antalya Havaalanı’na gönderildi. Ziraat Mühendisi Okan Haluk Çalışan, Pazar günü Erzincan’ın Tercan ilçesinde toprağa verilecek.

Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk ile Korkuteli’nden Antalya’daki evlerine gelmek için dün mesai bitiminde yola çıkmış, Okan Haluk Çalışkan’ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil şarampole yuvarlanmıştı. Kazada Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Gıda Mühendisi Serap Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, araç içinde bulunan Ziraat Mühendisi Ezgi Görkem Şahin ve Ziraat Mühendisi Cemil Öztürk ağır yaralanmıştı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile Şahin ve bebeği de kurtarılamamıştı.