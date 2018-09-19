Kaza kurbanı üniversite öğrencisi gözyaşları arasında toprağa verildi

Afyon yakınlarında meydana gelen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uçak Gövde ve Bakım Bölümü Öğrencisi Ahmet Bacak'ın cenazesi Antalya'nın Kumluca ilçesinde toprağa verildi.

Anne ve Babası tarafından önceki gece saat 23 00 sıralarında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinden uğurlanan Ahmet Bacak, anne ve babasından Kumluca'ya döndüklerinde kendisini aramalarını istedi. Gece saat 02 00 sıralarında Kumluca'ya dönen anne ve baba arayıp “Oğlum Biz Sağ Salim Kumluca'ya döndük. İnşallah sende sağ salim okuluna varırsın” dedikleri çocuklarının aynı sabah aldıkları ölüm haberiyle yıkıldı.

Hüseyin ve Zuhal Bacak Ailesinin ilk çocuğu olan Ahmet Bacak, Kumluca'da Atatürk Okulunda Ortaokul Eğitimini aldıktan sonra Finikee Sancak Kolejinde Lise eğitimini tamamladı. Yüksek Öğretim Kurumu Sınavlarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uçak Gövde ve Bakım Bölümünü kazandı. Yaklaşık 2 hafta önce kaydını yaptırdıktan sonra da eğitim almak için önceki gece Antalya'dan otobüsle yola çıktı.

Anne ve babası tarafından dün gece saat 23:00 sıralarında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinden uğurlanan Ahmet Bacak, anne ve babasından Kumluca'ya döndüklerinde kendisini aramalarını istedi. Gece saat 02:00 sıralarında Kumluca'ya dönen anne ve Baba “Oğlum Biz Sağ Salim Kumluca'ya döndük. İnşallah sende sağ salim okuluna varırsın” diyerek geldiklerini haber verdi. Bacak Ailesi'ne gece gelen ilk telefonda Ahmet'in yaralı olduğu haberi verildi. Ardından yoğun bakıma kaldırıldığı yönünde bilgi geldi. Sabah'ta oğullarının kaza yerinde hayatını kaybettiğini öğrenen Bacak ailesi yıkıldı. Ahmet Bacak'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesine morguna getirildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Ahmet Bacak'ın cenazesi Kumluca Merkez Eski Camide kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Bacak'ın Babası Hüseyin Bacak oğlunun tabunu bir süre omzunda taşıdı.

Mezarlıkta yapılan defin işlemlerinin ardından taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Bacak; “Allah'ım bizleri, tüm insanları sevdiklerinin acısıyla imtihan etme hep dua ederdi. Ancak bugün bunu ben yaşıyorum. Bir boşluktayım. Akıp gidiyorum. Allah benim yardımcım olsun. azar günü gece Antalya'dan otobüse bindirdim. Onu eğitim için gönderdim. Ama bugün oğlumun diplomasını hep birlikte verdik. Acımı tarif edemiyorum. Allah kimseye vermesin” dedi.