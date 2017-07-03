Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 20:04

Kaza yapan araçtaki çocuklar korkudan aşağı inemedi

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza yapan araçtaki çocuklar korkudan aşağı inemedi

03 Temmuz 2017 20:04

Babaları kazada yaralanan 3 çocuk ise, korkudan aşağıya inemedi.


Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde Remzi Durmukcu yönetimindeki 07 HRH 06 plakalı otomobil ile Emin Aydın yönetimindeki 07 NZC 29 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Durmukcu ve Aydın ile birlikte araçlarda bulunan çocuklar hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Araçlardan çıkartılan 5 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya’daki hastanelere kaldırıldı. 07 HRH 06 plakalı araçta bulunan ve babaları yaralanan 3 çocuk ise korkudan araçtan inemedi. Çocukları çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!