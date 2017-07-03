Kaza yapan araçtaki çocuklar korkudan aşağı inemedi

Babaları kazada yaralanan 3 çocuk ise, korkudan aşağıya inemedi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya’nın İncekum bölgesinde Remzi Durmukcu yönetimindeki 07 HRH 06 plakalı otomobil ile Emin Aydın yönetimindeki 07 NZC 29 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Durmukcu ve Aydın ile birlikte araçlarda bulunan çocuklar hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Araçlardan çıkartılan 5 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya’daki hastanelere kaldırıldı. 07 HRH 06 plakalı araçta bulunan ve babaları yaralanan 3 çocuk ise korkudan araçtan inemedi. Çocukları çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.