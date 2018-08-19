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19 Ağustos 2018 16:57

Kazada ağır yaralanan genç, 29 gün sonra öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yoğun bakımda tedavisi süren genç, 29 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

Kazada ağır yaralanan genç, 29 gün sonra öldü

19 Ağustos 2018 16:57


Kaza, geçen 20 Temmuz saat 07.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Akçalıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İlkay Canımoğlu (21), idaresindeki 31 GC 176 plakalı motosikletle, direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt zemine düştü. Ağır yaralan genç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakımda 29 gündür tedavisi süren Canımoğlu, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.




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