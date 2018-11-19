Kazada ağır yaralanan şahıs hayata tutunamadı

Antalya'da trafik kazasında ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Kumluca-Antalya karayolunda Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Kumluca ilçesinde sera ustası olan Recep Cılbız (32) Antalya'ya kısa bir mesafe kala kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve araç yol kenarındaki palmiye ağaçlarına çarpmıştı. Kazada evli ve iki çocuk babası Cılbız ağır yaralanmıştı. İlk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin yaptığı şahıs, çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Cılbız, 4 gündür süren yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Recep Cılbız'ın cenazesinin yarın Kumluca'da toprağa verileceği öğrenildi.