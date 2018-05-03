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03 Mayıs 2018 20:25

Kazada ölen Koreli turistlerin isimleri belli oldu

Antalya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden Güney Koreli 4 kadın turistin kimlikleri belirlendi.

Kazada ölen Koreli turistlerin isimleri belli oldu

03 Mayıs 2018 20:25


Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi sınırları içindeki Phaselis Antik kenti yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Güney Kore uyruklu turistler Sooyeon Kim (68), Junghee Kim (61), Myeong Suk Sin (67) ve Yeong Rog Hong’un (64) cenazeleri Kemer Devlet Hastanesi morguna getirildi.


Cenazeler, Adli Tabip ile birlikte Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı ve Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya’nın incelemesi sonunda hazırlanan tutanakla birlikte Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.


Kazada hayatını kaybeden turistlerin bulunduğu minibüsü kullanan Sang Hee Choı (66) de ifade verirken üzüntüsü gösden kaçmadı. Kazada yaralanan Young Hoy Park (73), Hwahyun Son (65) ve kazaya karışan diğen aracın sürücüsü 69 yaşındaki Ergün Erdem’in tedavileri Kemer’de devam ederken, durumu ağır olduğu bildirilen Jae Pil Kim (67) Antalya’daki bir hastanede tedavi ediliyor.




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