Kazada önlem alan Jandarma Uzman Çavuş’a araç çarptı

Edinilen bilgiye göre, dün gece Alanya-Antalya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi Karpuz Çay köprüsünde Müslüm B.’nin kullandığı 07 UC 760 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Fatih D.’nin kullandığı 07 UJ 630 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu görevlilerinin önlem aldığı sırada, Mustafa A.’nın kullandığı 07 AAP 70 plakalı otomobil, Jandarma Uzman Çavuş Abdülkerim Usta’ya çarptı. Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Jandarma Uzman Çavuş Abdülkerim Usta’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, meydana gelen ikinci kazanın ardından otomobile çarparak maddi hasarlı kaza oluşmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Fatih D., karanlıktan yararlanarak arazide izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri tüm aramalarına rağmen Fatih D.’ye ulaşamadı.