Kazada yaralanan Bulgaristan uyruklu kadın 10 gün sonra öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında yaralanan 68 yaşındaki Bulgaristan uyruklu kadın turist 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 9 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas Sevimler'in (29) kullandığı 42 KG 226 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Gülten Canbey idaresindeki 58 AR 378 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Gülten Canbey ve yanında yolcu olarak bulunan Bulgaristan uyruklu Reni Asenova Amgelova (68) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Canbey'in hayati tehlikesi bulunmazken, Bulgaristan uyruklu kadın ise ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakım servisinde 10 gündür tedavisi süren Amgelova, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.