Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 13:15

Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Ramazan Köse, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kazadan 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

24 Şubat 2018 13:15


Edinilen bilgiye göre, 12 Şubat tarihinde Manavgat Ilıca Mahallesinde Ramazan Köse’nin kullandığı kapalı kasa kamyonet ile Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, ters dönen kamyonette sıkışan İbrahim Yüksel olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücüler Ramazan Köse ve Mustafa Bulut ile kaza sırasında yoldan geçmekte olan bebek arabasındaki 2 aylık S.Ç. isimli bebek yaralanmıştı.


Kazanın ardından Manavgat Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan sürücü Ramazan Köse yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç