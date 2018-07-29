Kazadan geriye baba ve oğlunun mutluluk pozları kaldı

Durumu ağır olan 1 turistin tedavisi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

Çinli turist kafilesini Kapadokya’ya götüren Uğur A. idaresindeki 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, Akseki Manavgat karayolu Geriş Mahallesi’nde karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil ve Tamer Kaya idaresindeki 07 YJY 07 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Karataş (31) ile 2 yaşındaki oğlu Ömer Karataş hayatını kaybetti. Otobüsteki 31 Çinli turist, Türk rehber ve şoför Uğur A. yaralandı. Durumu ağır olan 1 turist ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi, Özel Akdeniz Hastanesi, Side Anadolu Hastanesi, Eslem Hastanesi ve Yaşam Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve oğuldan ise geriye birlikte çektirmiş oldukları fotoğraf kaldı.

Manavgat’taki yaralıların büyük bölümünün ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Manavgat’taki hastanelerde tedavilerine devam eden 30 Çinli turistin isimleri ise şöyle; "Qin Peng,Yuanz Heng, Miaofadg Lai, Yangyi Yu, Zhao Liping, Gao Dongfa, Tang Chengcan, Hua Yu Wei, Liu Guengzhow, Wang Jing, Luo Jianwen, Wang Yanxion, Zu Tiemci, Yarkın Eslima, Suyun He, Donghai Zeng, Aiming Zhao, Xuqing Wei, Xu Weilian, Lan Hong, Dongli He, Jianfang Gan, Fan Ce, Zaigeng Yan, Lingmin Jiang, Yingshan Chinese, Lijun Huang, Guangzhou Chen, Zhang Haihua, Lixiao Ling."