Kazakistan'da Geleneksel Motiflerin önemi anlatıldı

Dr. Ömer Zaimoğlu, Kazakistan'da “Tasarım Aşamasında Geleneksel Motiflerin Önemi” konulu konferans gerçekleştirdi.

Kazakh Natıonal Unıversıty of Arts'da gerçekleşen konferansa Kazak öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu konferansta, Türk motiflerinin halı, kilim, nakış gibi bir çok dokuma ürünlerinde kullanılarak kültürümüzü korumayı, yaşatmayı ve tüm dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirtti.

Geçmişi olmayanın geleceğinin de olamayacığını vurgulayan Zaimoğlu, “Geçmişten günümüze kadar gelen Anadolu motifleri kültürel mirasımızın bir kaynağıdır. Bu motiflerin ve desenlerin özel anlamları ve isimleri var. Bunların gelecek kuşaklara aktarılmasını ve geçmişten esinlenerek yeni ürünler tasarlanmasını, geleneğimizi bozmadan kültürel değerlerimizin yeniden topluma kazandırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Etkinlikte Akdeniz Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi hakkında da bilgiler veren Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, “Çok keyifli bir konferans oldu. Kazak öğrencilerle olmaktan mutluluk duydum. Üniversitelerle yapılacak ikili anlaşmalar eğitime her anlamda büyük katkı sağlıyor. Bu işbirliklerimizin devamının artmasını diliyorum” diye konuştu.

Konferans sonunda Doç. Dr. Zaimoğlu'na teşekkür için Geleneksel Kazak El Sanatlarından Şii Dokuma hediye edildi.