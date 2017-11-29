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29 Kasım 2017 13:02

KBT çocuk oyunu ile perdelerini kapattı

Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), çocuklara özel olarak sahnelediği Küçük Prens ve Düşleri adlı oyun ile Kasım ayına veda etti.

KBT çocuk oyunu ile perdelerini kapattı

29 Kasım 2017 13:02


KBT, Kasım ayı tiyatro etkinliklerine Küçük Prens ve Düşleri adlı çocuk oyunu ile veda etti. Bu sezon yetişkin seyircileri için Abdülhamit Han’a prömiyer yapan KBT, çocukları da Küçük Prens ve Düşleri adlı oyun ile buluşturmuştu.



Çocuklardan büyük ilgi


Antoine De Saint- Exupery’in kaleme aldığı Küçük Prens ve Düşleri adlı oyunu, Aylin Arslan yönetiyor. Müzikleri Sonay Yener, ses ve ışık tasarımı Mustafa Uçak imzalı tek perdeli gösteri, uçağı arızalanınca bilmediği bir yere iniş yapan pilotun içindeki çocukla karşılaşmasıyla başlıyor. Minik izleyicilerinde merak ve heyecan duygusu uyandıran oyunda, insanları mutlu eden şeylerin aslında ne kadar basit gereksinimler olduğu anlatılıyor. KBT, Kasım ayı tiyatro etkinliklerine çocukların büyük ilgi gösterdiği Küçük Prens ve Düşleri adlı oyun ile veda etti.




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