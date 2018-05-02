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02 Mayıs 2018 10:59

Kedi ve köpek maması üzerinden açık artırma

Muratpaşa Belediyesi’nin hafta sonu gerçekleştireceği sokak hayvanları festivalinde yazar Ahmet Ümit imzalı 10 kitap müzayedede satışa çıkacak.

Kedi ve köpek maması üzerinden açık artırma

02 Mayıs 2018 10:59

Müzayedede arttırma kedi ve köpek maması üzerinden yapılacak.


Muratpaşa Belediyesi’nin ‘sokakta sahipsiz hayvan kalmasın’ sloganıyla Türkiye’de bir ilke imza atarak sokak hayvanları için başlattığı festival, ‘Barınakta Şenlik Var’ adıyla devam ediyor. Şenlik, Cumartesi saat 18.00’de Ziya Gökalp Kent Parkı’nda başlayacak ve Pazar günü Muratpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ziyaretiyle devam edecek.


Antalya’da hayvan dostları ve bu alandaki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek şenliğin sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Devrim Demirel gerçekleştiriyor. Çok sayıda sanatçının katılacağı etkinlikte klasik müzikten pop müziğe konserler düzenlenecek. .


Şenlikte ayrıca, aralarında yazar Ahmet Ümit’in etkinliğe özel imzaladığı 10 kitabın da bulunduğu resimler, fotoğraflar müzayedeyle satışa çıkartılacak. Ancak müzayedede arttırma kedi ve köpek maması üzerinden yapılacak. Toplanan mamalar Muratpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara ulaştırılacak.


Şenlikte 2’nci gün Muratpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde ise Antalya Opera ve Bale Sevenleri Derneği Çocuk Orkestrası ve Korosu şarkılar seslendirecek.




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