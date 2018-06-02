Kemal Çelik: “Demre Antalya’nın en önemli değeri olacak”

Havaalanı ve diğer yatırımlarla Antalya’nın en önemli değeri olacak” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, seçim çalışmalarını Demre ilçesinde sürdürdü. Çelik, Demre’nin tarım ve turizmiyle Antalya’nın önemli ilçelerinden birisi olduğunu söyledi. Demre’de üretilen ürünlerin dünyanın her yerine ihraç edildiğinin altını çizen Çelik, Demre’nin adeta biber üretim üssü haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi; “Demre’nin adıyla anılan biberi artık bir marka oldu. AK Parti iktidarı, gerek ihracat gerekse iç piyasaya yönelik üretimiyle, ekonomiye ciddi katkısı olan tarım üreticimizi hiç yalnız bırakmıyor. Tarıma yönelik destekler her geçen gün artıyor. AK Parti iktidarı 15 yılda Antalya’ya 1 milyar TL’lik destek sağladı. Yalnızca hükümetimiz de değil, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel de Antalyalı çiftçimizin hep yanında. Antalya’da çiftçiye elektriği bedava veriyor. Kapalı devre sulama sistemleriyle su tarlanızın yanı başına geliyor. Bunların hepsi verime, üretime dolayısıyla da sizlerin kazancına artı sağlıyor.”

“Demre turizmden daha fazla pay alacak”

Demre deyince tarım kadar turizmi de konuşmak gerektiğine dikkat çeken Kemal Çelik, Noel Baba Klisesi’ni ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından turistlerin Demre’ye geldiğini anlattı. Bu nedenle Demre’nin daha ulaşılabilir bir turizm merkezi olması gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Demre’nin yolları daha konforlu hale geliyor. 2 adet büyük yolcu gemisine hizmet verecek şekilde inşa edilecek kruvaziyer liman deniz yoluyla gelen turist sayısını arttıracak. Batı Antalya Havalimanı ile de Demre turizmden daha fazla pay alan bir ilçemiz olacak” dedi.

“Türkiye güçlenmeye devam edecek”

Bu yatırım ve hizmetlerin 15 yıldır ülkemizde süren istikrar sayesinde hayata geçtiğini dile getiren Çelik, 24 Haziran seçimlerinde milletin sandıklarda AK Parti’den yana oy kullanarak güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet emanet etmesi halinde Türkiye’nin gelişip, güçlenmeye devam edeceğini söyledi.

Demre’deki seçim programı kapsamında Beymelek Su Ürünleri Enstitüsü tarafından düzenlenen iftar programına katılan Kemal Çelik, bu merkezde kalkan, çipura, levrek, yayın ve sazan balıklarının üretildiğini belirterek, “Akdeniz’in balığı Demre’de yetişiyor” dedi.