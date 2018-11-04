Kemer Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü emniyetten, 7'si de adli makamlarca serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesi'nce kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edildi. Teknik ve fiziki takip neticesi geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Mali Hizmetler Müdürü, Ruhsat İşleri Müdür Vekili, eski ve yeni gelir şefleri, zabıta eski müdürü, 1 zabıta komiseri, 2'si emekli 6 zabıta personeli, 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü, 6 Gelir Şefliği personeli ve bir pazarcı esnafı olmak üzere 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kemer Belediyesi'nde yapılan incelemelerden sonra ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü dün akşam saatlerinde sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. Mali Hizmetler Müdürü S.K., Zabıta eski Müdürü M.Y., Gelir eski Şefi M.E., Zabıta Komiseri S.G., Gelir Şefliği eski çalışanı Ş.A.T. ve İ.K. ile pazarcı esnafı H.Y. dün gece Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Sabah saatlerine kadar süren işlemler sırasında adliye önünde çok sayıda şüpheli yakını ve belediye çalışanı toplanırken, nöbetçi mahkeme 7 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.