Kemer Belediyesi’nden okullara bakım

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirdi.

Peyzaj düzenlemesi

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okulların bahçelerinde çim biçme çalışması yaparken ağaçların tehlike oluşturan dallarını da buduyor. Ayrıca okul bahçelerinde peyzaj çalışmaları da yapılıyor. Bütün bu işlemler bittikten sonra tüm okul bahçeleri basınçlı suyla yıkanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu’nun bahçesinde gereken bütün düzenlemeleri yaptı.

Okullarda temizlik

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, gelecek hafta başlayacak olan yeni eğitim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması yaparak öğrenciler için ferah bir ortam hazırladı. Ekipler son olarak Kemer Merkez İlkokulu, Şeker İlkokulu, Kuzdere Gülçin Ersoy Anaokulu, Kuzdere Hacı Mehmet Saygın İlkokulu, Çamyuva Silkar İlkokulu ve Aslanbucak Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu’nun bahçelerini temizledi.

“Eğitimin emrindeyiz”

Eğitime her zaman destek olduklarına dikkat çeken Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Sosyal belediyecilikte marka haline geldik. Çalışmalarımız gıpta ile takip ediliyor. Tüm personelimizle eğitimin emrindeyiz. Çünkü güzel bir gelecek kurmamız için çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Bu kapsamda okullarımızın ne ihtiyacı varsa ekiplerimiz her zaman destek oluyor ve gereken çalışmaları yapıyor” diye konuştu.