Kemer Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 20 gözaltı (2)

Antalya'nın Kemer ilçesinde vergi tahakkuk veri girişlerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 19'u belediye çalışanı 20 kişi gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2014-2017 yılları arasında vergi tahakkuk veri girişlerinde mükelleflere ait borçları silerek kendilerine ve mükelleflere haksız kazanç sağlayan belediye çalışanlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve Kemer'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda aralarında birim müdürlerinin de bulunduğu 19 belediye personeliyle 1 pazar esnafı gözaltına alındı. Evlerinde gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak Kemer Belediyesine getirildi. Polis şüphelilerin eşliğinde oda, masa ve bilgisayarlarda arama yaptı.

Kemer Belediye Başkanı Gül, CHP'ye geçmişti

Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verilmesi teklifini gündeme getirmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından, "Partimizden Kemer Belediye Başkanı seçilen şahıs, düşürülen Rus uçağında can veren pilotun ailesine ev verecekmiş. Tam bir akıl tutulması" sözleriyle eleştirilen, MHP'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve 2017'nin temmuz ayında partiden istifa eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP'ye geçmişti.

Başkan Gül: “Bu işin araştırılmasını ben istedim”

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, aralarında müdürlerin de bulunduğu 19 çalışan hakkında yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Gül, "29 Aralık 2017'de suç duyurusunda bulunarak bu işin araştırılmasını ben istedim. Bu aslında bir operasyon değil. Geçen yıl 9'uncu ayda, bir personelimiz bana sözlü olarak bir uyarı yaptı. Bir personelimiz de daha sonra yazılı dilekçeyle müracaat etti. Böyle bir çalışma yapıldığını, malum iki şahıs tarafından. Ben hemen belediyemizdeki icra müdürlüğümüze bakan arkadaşımızı görevlendirdim. Yaklaşık 15 gün kendisi çalışma yaptı. Bunun doğru olduğunu gördük. Böyle olunca da Kemer Belediye Başkanı olarak, bilindiği gibi belediye başkanlarının müfettiş atama yetkisi olduğu için ben de 3 arkadaşımızı müfettiş olarak başlarına da Başkan Yardımcımız Kemal Yüksel Beyi koyarak bir araştırma yaptırdık. Onların da tespitleriyle beraber 29 Aralık 2017'de Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

"1 yıldır bunun araştırması yapılıyordu"

İki kişinin işine 9'uncu ayda son verdiklerini kaydeden Mustafa Gül, "Kemer Belediyesi ve Kemer Belediye Başkanı olarak bu konunun araştırılmasını ben istedim. Dilekçemiz de burada. Bu dilekçemizi ve araştırma sonuçlarımızı Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdik. Yaklaşık 1 yıldır bunun araştırması yapılıyordu. Biz emniyetimize ve savcılığımıza teşekkür ederiz. Kemer Belediyesi bugüne kadar bu konularda çok sınav vermiş ve hepsinden temiz şekilde çıkmıştır. Herkesin gözünün bizde olduğunu biliyoruz. Bunu kendi içimizde de kapatmıyoruz, böyle bir ahlaksızlığı ne yaptık ne de yapanların yanında olduk. Kendi yüzlerine de söyledik. Zaten telefon kayıtları falan da var. Bana yazmış oldukları mesajlar da var. Hepsini savcılığa bildirdik. Emniyetimize ve Kemer Savcılığımıza teşekkür ediyorum. Kemer Belediyemizde yaklaşık 850 kişi çalışıyor. İçimizde mutlaka çürükler de olacaktır. Bunların hepsini tanımamız, bilmemiz imkansız" ifadelerini kullandı.