Kemer G-Marina yenileniyor

Yaklaşık 6 milyon 583 bin TL’ye mal olacak proje, bakanlık tarafından onaylandığı takdirde sezon sonunda başlayacak ve 7 ay sürecek.

Kemer’de 1986 yılından beri teknelere hizmet veren G-Marina’da yenile çalışması başlayacak. Yenileme projesi kapsamında yat bağlama güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlenen 2 adet 60 metre, bir adet 45 metre uzunluğundaki toplam 3 adet kazıklı iskele kaldırılarak yerine yüzer iskeleler konulacak.

Dalgakıranlara da revizyon

Projeye göre marinanın 320 metre uzunluğundaki ana dalgakıranı 100 metre uzatılırken, 190 metre uzunluğundaki tali dalgakıranın önce 100 metrelik bölümü kaldırılacak, daha sonra doğrultusu değiştirilerek 80 metre ilave yapılıp dalgakıran 170 metre olacak.

Yenilenen marinanın ömrü 50 yıl

7 ayda tamamlanması planlanan revizyon çalışmaları sonunda ortaya çıkacak olan yeni marina projesinin ekonomik ömrü 50 yıl olarak hesaplandı. İnşaat çalışmaları sırasında, bölgedeki inşaat yasağı genelgesine uyulacak.

Atıklara kontrollü bertaraf

İnşaat ve işletme aşamasında ortaya çıkacak ambalaj atıkları dönüşüm tesislerine gönderilecek, tıbbi atıklar lisanslı bertaraf tesislerine, hafriyat atıkları da Antalya Büyükşehir Belediyesi hafriyat depolama alanına götürülecek. Atık pil, lastik ve yağlar da belediye ve lisanslı işletmelere teslim edilecek.

İnşaat öncesinde ekosistem öncelenecek

İnşaata başlanmadan önce denizdeki ekosistem üzerinde inceleme çalışmaları yapılacak ve alanda endemik, nadir veya nesli tehlike altında olan tür olup olmadığı belirlenecek, inşaat çalışmaları bu şartlara uygun yönetilecek. İnşaat sırasında denizde bulanıklık ve belli oranda yaşam alanı kaybı yaşanacak ancak işletme aşamasına geçildiğinde dalgakıran yeni yapay bir habitat alanı oluşturacak.

ÇED Halkın Katılımı Toplantısı yapıldı

240 yatın denizde, 140 yatın karada barınabildiği Kemer G-Marina’da yapılacak revizyon çalışmalarıyla ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı yapıldı. Toplantıda, projenin çevre etki danışmanlığını yapan Enpark firma yetkilisi Mehmet Gül, proje hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilisi Şube Müdür vekili Nuray Toprakkarıştıran, Şehir Planlamacısı Aylin Konca, Çevre Şehircilik Antalya İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın, Şube Müdür Vekili İbrahim Özçelik, Su Ürünleri Yüksek mühendis Meltem Yazkan, Şehir Planlamacısı Serap Polat, Kemer G-Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Emine Canik, Kemer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Mehmet Arslan, Merkez Mahallesi Muhtarı Yusuf Salova, Kemer Belediye eski Başkan Yardımcısı İsmail Şandan, G-Marina yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

"Dolgu malzemesi yeniden kullanılacak"

Revizyon kapsamında yapılacak olan 63 bin 100 metreküplük dolgunun 17 bin 100 metreküplük kısmında, tali dalgakıranın kaldırılması sırasında çıkan malzemenin yeniden kullanılmasıyla karşılanacağını belirten Mehmet Gül, geriye kalan 46 bin metreküplük dolgu malzemesinin ruhsatlı taş ocaklarından karşılanacağını kaydetti. Gül, proje kapsamında 5 bin 200 metreküp hazır beton kullanılacağını ifade etti.

"Marina büyümeyecek yenilenecek"

Marina ile ilgili revizyon çalışmasının henüz izin aşamasında olduğunu hatırlatan Kemer G-Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, 1986 yılında işletmeye açılan marinada şimdiye kadar hiçbir yatırımcının yenileme yapmadığını belirterek, yaklaşık 35 senedir işletilen limanda özellikle beton kazıklı iskelelerdeki deformasyonların çok fazla olduğunu söyledi.

Marinanın iç bölümünde bulunan beton kazıklı iskelelerin kaldırılarak yerine yüzer iskelelerin konulmasıyla modernize edileceğini ve tekne sahiplerine daha iyi hizmet verileceğini söyleyen Tokaç, revizyonun kapasiteyi artırmayacağını sadece gençleştirme olacağını ifade etti.

Tokaç, revizyon çalışmalarını duyan kişilerin, Kemer G-Marina’nın kruvazier gemilerin yanaşmasına uygun hale geleceği şeklinde umuda kapılmasının doğru olmadığını kaydettiği açıklamasında, "Keşke büyüme konusunda gerekli izinler verilmiş olsaydı Kemer için daha olabilirdi. Bunlar olsaydı ileride kruvazier gemilerin yanaşması için bile kullanılabilirdi. Şu anda yapılan ise sadece iç basendeki yenileştirme modernizasyon çalışması" dedi.