Kemer Kaymakamı Yaşar, İdyros Antik Kenti inceledi

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) sponsorluğunda, bilimsel danışmanlığını Yrd. Dç. Dr. Murat Karademir ve alan koordinatörlüğünü Yrd. Dç. Dr. Hakan Öniz'in yaptığı, Kemer Koyu, Ayışığı Parkı ile Balıkçı Barınağı arasında yer alan Idyros Antik Kenti arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar da kazı alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerde Kaymakam Yaşar'a, Kazının alan Koordinatörlüğünü yapan Yrd. Dç. Dr. Hakan Öniz ile KEMİAD Başkanı Özgür Kurga eşlik etti.

“İdyros Antik Kazıları Kemer turizmine değer katacak”

Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, “Kemer ilçemizin turizm değerine değer katacak tarihi Idyros antik kentinin kazı çalışmalarını inceledik. Doç.Dr Hakan Öniz Hocamızdan bu çalışmanın ve kurulma çalışmaları süren Kemer su altı eserleri müzesinin bilgilerini aldık” dedi.

Kurga: “Kazılara her türlü desteği veriyoruz”

KEMİAD Başkanı Özgür Kurga ise, “Kısa bir süre önce Kemerimizde görevine başlayan Kaymakamımızın tarihe olan ilgisini biliyoruz. Kendisine burada kazılarda gelinen son durum hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. KEMİAD olarak kazılara her türlü desteği veriyoruz. Bu kazılar sonrasında ortaya çıkan İdyros Antik Kenti Kemer'e ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak. Bu çalışmalar ile Kemer'e gelen 4 milyon turistin merkeze geliş sayıları da artacak ve merkezimizde daha fazla bir canlanma olacaktır.”

Dünyada ender rastlanan Amfora mezarlar ortaya çıkarılmıştı

Kazıların devam ettiği çalışmalarda, MS 4. yüzyıla tarihlendirilen kilise kalıntıları ile mozaikler ortaya çıkarılmıştı. Kazıda şu ana kadar birçok sikke ve kandil bulunurken, ayrıca mevcut Kilise yanında yer alan mezarlık alanında bugüne kadar dünyada sayılı ülkede izine rastlanan amfora mezarlara da ulaşılmıştı.