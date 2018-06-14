Kemer Mustafa Ceceli konseri ile yaza merhaba diyecek

Ceceli, Büyükşehir Belediyesi’nin muhteşem bir görünüme kavuşturduğu Kemer Liman Caddesi’nde bayramın 3’üncü günü yaza merhaba konseri verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden düzenleyerek Kemer’e yakışır hale getirdiği Liman Caddesi bayramda Mustafa Ceceli konserine ev sahipliği yapacak. Sevilen sanatçı Mustafa Ceceli, Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü 17 Haziran Pazar saat 21.00’da, Kemer Liman Caddesi’nde muhteşem bir konser verecek. Türkiye’nin en güzel alışveriş ve gezi caddelerinden biri haline gelen Liman Caddesi, Ceceli konseri ile yaza merhaba diyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin rekor sürede tamamladığı kentsel tasarım projesi ile Kemer Liman Caddesi muhteşem bir görünüme kavuştu. Başkan Menderes Türel’in 1980’model Kemer’i 2020’li yıllara taşımak üzere gerçekleştirdiği düzenleme ile yenilenen cadde esnafın yüzünü güldürürken, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de akınına uğruyor. Liman Caddesi, Kemer’in cazibe merkezi haline geldi.