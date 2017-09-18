Kemer’de 550 güreşçi er meydanına çıktı

Başpehlivanlık için 32 sporcunun mücadele ettiği güreşlerde, altın kemeri kazanan isim Serhat Gökmen oldu.

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen Kemer Geleneksel 13’üncü Altın Nar Yağlı Pehlivan Güreşleri Ahmet Erkal Tesisleri’nde yapıldı. Güreşlerde 32’si başpehlivanlık için olmak üzere toplamda 550 pehlivan er meydanına çıktı. Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı, baş boylarında yapılan güreşlerde miniklerin güreşi ilgiyle izlendi.

Katılım yüksek oldu

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşler kura çekiminin ardından başladı. Birbirinden iddialı güreşçilerin arasından finale kalan isimler İsmail Erkal ile Serhat Gökmen oldu. Çekişmeli geçen final karşılaşması sonucu Altın Nar’ın başpehlivanı Serhat Gökmen oldu. Gökmen’in altın kemerini Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül taktı. Başpehlivanlık branşında İsmail Erkal ikinci, Mehmet Yeşilyeşil ile Ali Yanatma üçüncü oldu.

Başaltında da altın kemer

Başaltında ise Şahin Bilici birinci, Furkan Durmuş Altı ikinci, Hasan Güzeller ile Hasan Borucu üçüncü oldu. Kemer Altın Nar Güreşleri’nde bir ilke de imza atılarak Başaltında birinci olan Şahin Bilici’ye de altın kemer verildi. Şahin Bilici’nin altın kemeri CHP Kemer İlçe Başkanı Erdem Cesur tarafından takıldı.

İhale geliri emniyet mensuplarına

Geleneksel Kemer 13. Altın Nar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ağalığı için yapılan ihaleyi ise 70 bin lirayla Çınarlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Çelebi aldı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ihaleden elde edilen gelirin tamamının emniyet mensupları yardım derneğine bağışlanacağını belirterek, “Emniyet mensuplarımız bizi korumak için fedakârca hizmet veriyorlar. Onlara bizim de bir katkımız olsun istedik” dedi.