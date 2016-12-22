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22 Aralık 2016 15:25

Kemer’de kar yağışı

Kemer’de kar yağışı

22 Aralık 2016 15:25

Antalya’nın Kemer ilçesine etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, ulaşabildikleri Gedelma bölgesine akın etti.
Hava sıcaklığının 3 derecenin altına düştüğü Kemer ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, Beycik, Ovacık mahallelerinin büyük bölümü ile Kuzdere, Tekirova Ulupınar Mahallelerinde etkili oldu.

Ovacık’ta yollar kapandı
2 bin 366 rakımlı Tahtalı Dağı’na çıkan yol kar nedeniyle kapandı. Teleferikle çıkılan Tahtalı zirvesinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olduğu Ovacık Mahallesi’nde yollar kapandı. Gedelma’ya kadar olan yol Kemer Belediyesi ekiplerince açılırken, Üçoluk-Altınyaka’ya giden yolun büyük kısmında yol açma çalışmalarının güçlükle yapıldığı belirtiliyor.

Vatandaşlar hasret giderdi
Yaşanan olumsuzluklara rağmen yıllardır görmedikleri kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, ulaşabildikleri Gedelma bölgesine akın etti. Burada kartopu oynayanlar, çocuklarını torunlarını ilk kez karla tanıştıranlar, otomobilinin üzerine kardan adam yapmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

"16 yıldır kar görmüyordum"
Erzurumlu olan ve 16 yıldır Kemer’de yaşayan Cengiz Ügüş ise "16 yıldır kar yüzü görmedim, özlem gideriyorum. Keşke her yıl böyle yağsa" dedi. Kemerli olan Yusuf Kaplan da torunları Buğlem, Ali ve Yusuf’u ilk kez karla tanıştırmanın heyecanını yaşadı. 2 ila 5 yaşlarındaki minikler, ellerine ilk kez aldıkları karın soğukluğuna alışmakta zorlandı.

İsviçre Alpleri gibi
29 yaşındaki Cemil Acun ise hayatı boyunca Kemer’de kar görmediğini belirterek karşılaştığı görüntüyü İsviçre Alplerine benzetti.
Kuzdere Mahallesi eski Muhtarı Hayri Kayrak, çok uzun süredir kar yağışıyla karşılaşmadığını belirterek yolda gördüğü manzara karşısında bildiği yerleri tanımakta zorlandığını söyledi. Kayrak, yeterli yağış alamayan bölgenin su eksiğinin kar yağışıyla kapanabileceğini ifade etti.



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