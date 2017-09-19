Kemer’de köprüler yenileniyor

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sahilde uzun yıllar önce yapılmış olan 9 köprüyü yenileme çalışmalarına başladı. İlk olarak sahildeki birinci köprü yeniden imal edildi.

9 köprü yapılacak

Belediyenin çalışmalarıyla ilçedeki plajları daha modern bir estetik hale getirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Kemer sahili oteller bölgesinde 9 adet köprümüz var. Ancak çok uzun yılar önce yapılan bu köprüler zamanla yıpranıp eskidi. Sahile gelen hemşerilerimiz ile yerli ve yabancı turistler için tehlike arz ediyor. Köprülerde yenileme çalışması başlattık. Yenilenen ilk köprü demir iskelet üzerine tahtadan imal edildi. Daha dayanıklı ve uzun ömürlü olacak. Turizm sezonundaki yoğunluk nedeniyle şu anda bir tanesi yenilendi. Sezonun bitmesiyle diğer 8 köprü de hızlı bir şekilde yapılacak” diye konuştu.