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Kemer'de minibüs devrildi: 3 turist öldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağış yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yağış yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 3 turist ölürken, 3 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Antalya istikametinden Kumluca istikametine gitmekte olan 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, Kemer ilçesi Karabucak mevkiindeki virajda kayınca sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda devrilerek 150 metre kadar sürüklenen minibüs, yok kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. İçinde turistlerin bulunduğu minibüste bulunan 5 turistten isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü ölürken, 2 turist ve minibüs sürücüsü yaralandı.


Yaralılar Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.

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