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02 Ağustos 2018 12:26

Kemer’de oteller yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşıyor

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özgür Kurga, 9 günlük Bayram tatilinin Kemer turizmine büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, otelciden esnafa kadar tüm turizmciye katkısının olacağını söyledi.

Kemer’de oteller yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşıyor

02 Ağustos 2018 12:26


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Kurban Bayramı tatilini 9 güne uzatan kararı Kemer’deki turizm sektörünü sevindirdi. KEMİAD Başkanı Özgür Kurga, 9 günlük Bayram tatilinin Kemer turizmine büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Bayram tatilinin otelciden esnafa kadar tüm turizmciye katkısının olacağını belirten Özgür Kurga, “Kemer, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Tatilci açısından her zaman tercih sebebi. Bölgemiz özellikle Rus misafirlerin yoğun olarak tercih ettiği bir bölge. Yabancı misafirlerimizin şu anda yoğun olarak ilgi gösterdikleri Kemer, Ağustos ayını oldukça hareketli geçiriyor. Bölgemizde doluluk oranları oldukça yüksek. 9 günlük bayram tatili ile birlikte doluluk oranlarının bölgemizde yüzde 100’leri bulacağını tahmin ediyoruz. Tatilini Kemer olarak seçecek olan misafirlerimizin ellerini çabuk tutmasında fayda var. Onları bu uzun bayram tatilinde Kemer’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.




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