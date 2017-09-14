Kemer’de rock rüzgarı esecek

Kemer Rock Festivali başlıyor. Sahilde verilecek olan festivalde rock müziğinin sevilen grupları müzikseverlerle buluşacak.

Kemer Belediyesi, Adalyafest ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Kemer Rock Festivali, 21-22-23 Eylül tarihlerinde Kemer Kındılçeşme Sahilinde gerçekleştirilecek. 60 bin dönümlük alanda gerçekleşecek olan festivalde, Pentegram, Emre Aydın, Mor ve Ötesi, Kurtalan Ekspres, Yüksek Sadakat gibi önemli isimler, rock müziği severlerle buluşacak. 16 grubun sahne alacağı festivalde ayrıca, yarışma ve animasyon gösterileri de gerçekleşecek.

Festivalle ilgili bilgiler veren Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (KETOB) Tayyar Gül, Kemer’in güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, “Organizasyonun yapılacağı bölgenin özelliği ve bakımıyla dikkate alırsak hem merkeze yakın hem de doğayla iç içe olması sebebiyle katılımcılar için gerçekten eğleneceği bir organizasyon olacak. Ben organizasyona katılan tüm rock sevenlerin bu etkinlikte hem Kemer’i tanıma fırsatı bulacağını hem de doğasıyla ve rock yıldızlarımızla birlikte müthiş bir eğlence yaşayacaklarına inanıyorum” dedi.

Bu tarz organizasyonların yapılma tarihinin önemine de dikkat çeken Gül, “Tarihleri belirlenirken bölgenin yoğun sezonu ve düşük sezonu dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. Sezonun sonuna doğru bölgeyi hareketlendirecek organizasyonlar bunlar” dedi.

Festival alanının yarısı çadırlar için ayrılacak

Festival Koordinatörü Serbülent Özkan da, festivali 7 ay önce planladıklarını belirterek, “Antalya’ya böylesi bir festival kazandıralım nerede kazandıralım diye düşünürken Kemer’in bu iş için ilk etapta en uygun bölge olduğuna karar verdik. Mustafa Gül Bey ile irtibata geçtik ve projemizi kendisine anlattık. Sayın başkanımız sağ olsun başından beri her türlü desteği bize sağladılar. Dolayısıyla Kındıl Çeşme Sahili yaklaşık 60 bin dönümlük arazi üzerinde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bu 60bin dönümlük arazinin yaklaşık 30 bin dönümü şehir dışından çadırlarıyla gelecek olan katılımcılar için ayrılmış durumda. Türkiye’nin her yerinden rock severler büyük ilgi gösteriyorlar. İlk olması sebebiyle 5-6 bin üzerinde katılım bekliyoruz. Önümüzdeki senelerden itibaren Kemer’in de turizm potansiyelini dikkate alarak, Avrupalı ve ya Rus doğu blok ülkesinden sanatçılar getirerek bu festivali önümüzdeki seneden itibaren uluslararası bir boyuta taşımak gibi bir hedefimiz var” diye konuştu.

"Kültür ve spor etkinlikleri de yapılacak"

Festival Genel Kordinatörü Uğurcan Özver ise 3 gece 4 gün sürecek olan festivalde müziğin yanı sırada kültür ve spor etkinliklerinin olacağını söyledi.

Özver, “Sabah saatlerinde bir sabah sporu organize ettik, insanlar çadırlarından uyandıklarında onları sabah sporu, pilates ve yoga ile karşılayacağız. Ardından alanda oluşturacağımız bir kütüphanemiz olacak. Türkiye’de bir çok festival yapılıyor ama ancak ilk kez böyle bir çalışma bizim festivalimizde yer alıyor. Festival alanına kurulacak olan kütüphanede alanda bulunan insanlar ücretsiz olarak o kitaplardan faydalanacaklar ve zamanlarını geçirebilecekler” şeklinde konuştu.