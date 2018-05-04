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04 Mayıs 2018 14:44

Kemer’de Rus Zafer Günü kutlamaları başlıyor

Kemer ilçesi, 4.

Kemer’de Rus Zafer Günü kutlamaları başlıyor

04 Mayıs 2018 14:44

Rus Zafer Günü kutlamasına ev sahipliği yapacak. Kutlamalar kap amında ünlü Rus sanatçıların konserleri ve hava fişek gösterisi gibi renkli etkinlikler yer alacak


Kemer Belediyesi tarafından, 9 Mayıs Rus Zafer Günü nedeniyle bir dizi kutlama ve anma programı düzenleniyor. Etkinlikler 9 Mayıs Çarşamba günü sabah 09.00’da başlayıp gece yarısına kadar sürecek. Etkinlikler kapsamında 6 ünlü Rus sanatçı konser verecek.


Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “2015 yılında Kemer’de başlattığımız 9 Mayıs Rus Zafer Günü kutlamaları ve Anma Programı büyük ilgi gördü. İlçemizde yaşayan, çoluk çocuğa karışmış bine yakın Rus gelin var. Hem bu gelinlerimiz, hem de turistlerle birlikte bu yıl Rus Zafer Günü’nü kutlayacağız. ” diye konuştu.




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