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14 Haziran 2018 09:32

Kemer’deki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde işletme ortakları arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevkedilen 3 kişi’den 2’si tutuklandı.

Kemer’deki silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

14 Haziran 2018 09:32


Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Merkez Mahallesi sahilinde kafe önünde meydana gelen silahlı kavga sırasında yaralanan iki kuzenden 39 yaşındaki Ferhat G.’ün tedavisi devam ederken, taburcu edilen Ali B. (28), işletmeci Emrah E. (32) ve 2 kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra Tekirova’da yakalanarak gözaltına alınan Yunus Y. (36), emniyetteki ifadelerinin ardından Kemer Adliyesi’ne getirildi. Burada nöbetçi savcılıkta ifade veren şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildiler.



2 şüpheli tutuklandı


Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Yunus Y. ve Ali B. tutuklanırken, Emrah E. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 3 yerinden yaralanan Ferhal G. (39) ise tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilecek.



Adliye çevresinde tabanca ele geçirildi


Şüphelilerin adliyede işlemleri sürerken, Kemer Emniyet Müdürlüğü birimleri bina çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde duyarlı ekiplerin yaptıkları kontroller sonucu bir adet tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Silahla ilgili olarak nöbetçi savcılığa çıkartılan C.Y isimli kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Olay geçmişi


Geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nin sahil bölümünde kafe ve plaj işleten Emrah E. ve ortağı Yunus Y. ile işletmenin gayriresmi ortağı olduğu iddia edilen Ferhat G. ve kuzeni Ali B. arasında tartışma çıktı. Ferhat G.’nin, iddiaya göre, "Silahımı getir" diye bağırdığı kuzeni Ali G., tabancayla havaya ateş ederek geldi. Yunus Y. de üzerindeki tabancayı çekip, Ferhat G. ve Ali B. kuzeni bacaklarından vurdu. Yaralanan iki kuzen, ilk müdahalelerinin ardından Antalya’ya sevk edilmişti.




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